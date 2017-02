Sesso all’ufficio Servizi Sociali, Tramacere: “Ho molte amanti”

Salvatore Tramacere, l’impiegato 58enne del Comune di Rescaldina arrestato lo scorso di 17 novembre per aver chiesto e ottenuto favori sessuali in cambio di contributi per l’affitto ad alcune donne del paese, è stato interrogato dal sostituto procuratore Nadia Alessandra Calcaterra e questa volta ha risposto alle domande fornendo una sua versione dei fatti.

A differenza dell’interrogatorio che si è svolto lo scorso 24 novembre, il funzionario comunale che si occupava del settore Servizi Sociali del comune dell’Altomilanese ha fornito alcune spiegazioni agli inquirenti. Non ha negato i rapporti sessuali con le due donne di cui sono stati accertati i fatti anche attraverso le riprese video ma le ha definite “relazioni extraconiugali” e non ha fornito riscontri rispetto ad altri casi su cui la Procura sta indagando.

Assistitito dal suo legale Maira Cacucci, Tramacere è stato interrogato per 4 ore. Gli inquirenti sono convinti che il funzionario sia implicato anche in altre vicende di altra natura. Ci vorrà altro tempo al magistrato bustocco per chiudere un’indagine che potrebbe riservare altre sorprese.