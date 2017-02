Settemila fedeli per le reliquie di madre Teresa

Sono stati circa settemila i fedeli, varesini e non, che sono andati in san Vittore per l’arrivo, questo Weekend, delle reliquie di Santa Teresa di Calcutta.

Galleria fotografica L'arrivodella reliquia di Madre Teresa 4 di 17

Giunte alle 10 di Venerdi mattina, 3 febbraio 2017, le reliquie sono state sull’altare principale fino alla messa delle 17.30 di domenica 5: alla sua conclusione, sono state traslate sull’altare di santa Caterina, il secondo altare sulla sinistra entrande nella basilica. Li i fedeli potranno adorarle per tutto il mese di febbraio.