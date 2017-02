Settima vittoria consecutiva per la BPM Sport Management

Arriva la settima vittoria consecutiva in campionato per la BPM Sport Management. Tra le mura amiche delle Piscine Manara questa volta a farne le spese è il Genova Quinto, liquidato con un perentorio 18-8 (6-2, 5-2, 3-0, 4-4). Miglior marcatore di giornata Antonio Petkovic con quattro reti, seguito da Luongo e Deserti, autori di una tripletta ciascuno. Con questa vittoria i Mastini salgono a 43 punti, distanti solo tre lunghezze dal Brescia a quota 46.

Nel primo tempo partono forte gli avversari che dopo aver subito il gol di Stefano Luongo ribaltano il risultano con l’ex Alessandro Brambilla e Palmieri (in superiorità). Ma i Mastini non restano a guardare e nella seconda metà di frazione rifilano ben 5 reti (Mirarchi, Deserti in superiorità, Luongo, Razzi e Gallo) portandosi sul + 4. Nel secondo tempo si sblocca il capocannoniere Antonio Petkovic con una splendida doppietta nei primi tre minuti. A seguire vanno a rete anche Luongo, Gitto e Razzi, questi ultimi due in superiorità. Nei sedici secondi finali arriva la reazione del Quinto, bravo a sfruttare due controfughe e ad andare in gol con Alessandro Brambilla e Amelio. Partita a senso unico anche al cambio vasca con i Mastini che di fatto chiudono il match grazie alle marcature di Deserti, Mirarchi (uomo in più) e Petkovic. Quattro reti ciascuno nell’ultimo tempo. Ai gol di Blary, Petkovic, Valentino e Deserti gli avversari replicano con Francesco Brambilla, Palmieri e la doppietta di Aksentijevic.

Così un soddisfatto Gu Baldineti al termine della partita: «Al di là dei tre punti ho apprezzato il gioco espresso da parte di tutta la squadra. I ragazzi, in quest’ultimo periodo, sono cresciuti e sono più attenti anche nel seguire gli schemi. Questo non può che farmi essere fiducioso in vista dei prossimi impegni, già a partire da quello di sabato contro il Brescia. Che partita sarà? Sicuramente – continua Baldineti – non avrà un esito scontato. Avremo di fronte un avversario forte e in salute, ma noi abbiamo tutte le carte in regola per metterli in difficoltà e tentare il colpaccio. In settimana lavoreremo per questo obiettivo, cercando di recuperare anche un po’ di stanchezza maturata in queste ultime due settimane di trasferte».

Conclusa la 17ª giornata, senza sorprese per quanto riguarda le prime tre posizioni, da domani Mastini al lavoro per il big match del 4 marzo contro il Brescia. Sarà una settimana calda quella che metterà di fronte alla Mompiano (ore 18) le due principali avversarie della Pro Recco.