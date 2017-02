Al via la Settimana della Scherma bustocca con la “star” Bebe Vio

busto arsizio varie

La scherma a Busto Arsizio è una passione che coinvolge sempre più ragazzi. Sono più di 200 quelli che si allenano nell’Accademia della Scherma Andrea Felli che ha sede all’interno delle sale del Museo del Tessile in via Galvani e il loro numero è in crescita grazie alla spinta data dalle Olimpiadi di Rio ma anche dal successo di un’atleta paralimpica come Bebe Vio che proprio domenica tornerà in pedana nel salone delle feste, dopo l’oro singolare e il bronzo di squadra vinti alle Paralimpiadi brasiliane.

Saranno due fine settimana all’insegna della scherma a Busto Arsizio, nelle sale dell’Accademia con 18 pedane di gara più 10 per gli atleti paralimpici sulle quali si alterneranno un migliaio di atleti.

Si inizia sabato 11 febbraio con la prova di circuito europeo degli Under 23 di spada maschile. Domenica saranno di scena le spadiste. Le due gare porteranno all’Accademia della scherma oltre 400 atleti provenienti da 29 nazioni (Europa, Stati Uniti, Sud America e Asia).

Contemporaneamente, domenica 12 febbraio si svolgerà la seconda prova del circuito italiano degli atleti paralimpici, sostenuta dal Rotary Club la Malpensa, con la partecipazione della campionessa olimpica Bebe Vio, al rientro alle competizioni dopo Rio. Con lei anche la squadra che ha vinto il bronzo quest’estate. Saranno circa 100 gli atleti in carrozzina che si sfideranno in tutte e tre le armi.

Varie sport disabili

Nel week end successivo, il 17 e 18 febbraio, è in programma una prova del campionato italiano dei Master, alle tre armi, che prevede circa 600 atleti in gara. Si tratta di tre eventi importanti nell’ambito delle gare della scherma olimpica organizzate sotto l’egida della F.I.S., che oltre agli atleti porterà un indotto di circa 3.000 persone tra giudici federali, accompagnatori e parenti. Siamo quest’anno alla decima edizione dei campionati Master. Sin dalla prima edizione Ubi – Banca Popolare di Bergamo è al fianco della Pro Patria Scherma come main sponsor.

Ci saranno spettacolo, come al solito, e ampia partecipazione, grazie alla magistrale organizzazione del maestro Marco Malvezzi, direttore di sala, che sa accogliere tutti gli atleti da vero padrone di casa. La tappa di Busto è sempre stata molto gradita dai partecipanti, che forse sentono il calore e l’apprezzamento con cui sappiamo accoglierli: noi della Pro Patria e la Città di Busto Arsizio, sempre sensibile al tema della scherma, presenza storica in città.

La sala dell’Accademia della Scherma Andrea Felli di Busto Arsizio è oggi considerata dalla F.I.V. , Federazione Italiana Scherma, la più bella e funzionale palestra d’Italia, e questo grazie alla lungimiranza delle varie Amministrazioni Comunali che si sono avvicendate in questi ultimi 20 anni e che hanno saputo creare, nel recupero di uno spazio industriale abbandonato, il Museo del Tessile, una splendida location dove cultura, sport e divertimento convivono creando sinergie e occasioni d’incontro.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale è vicina alla Pro Patria Scherma nell’organizzazione de “La Settimana della Scherma 2017” non solo concedendo l’uso del Salone delle Feste e della Sala Gemella dove saranno allestite 8 pedane di gara, ma sostenendo anche l’attività di promozione della manifestazione.

scherma europei under 23 busto arsizio accademia felli

La settimana della Scherma è anche un’occasione per aprire al pubblico il Museo “Agorà della Scherma”, un’altra eccellenza bustocca realizzata anche grazie all’Amministrazione comunale, che si trova all’interno della struttura del Museo del Tessile in Via Galvani, l’Agorà, che raccoglie principalmente oggetti della collezione Longhi, è considerato il più importante Museo della scherma moderna esistente in Italia e molto probabilmente al mondo.

Nei giorni 11-12 e 17-18 febbraio l’Agorà sarà aperta al pubblico con visite guidate gratuite dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Le premiazioni delle gare si terranno l’ 11 e il 12 dopo le 17.30, il 17 e il 18 a rotazione durante le giornate.

Questo weekend anche Legnano sarà protagonista con il trofeo Carroccio che si svolge al PalaBorsani di Castellanza dove saranno di scena le donne della Coppa del mondo di Spada