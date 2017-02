Sfilata di Carnevale “mostruosa” con Dylan Dog

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Domenica 26 febbraio si terrà tra Venegono Superiore e Venegono Inferiore Un Carnevale Da Paura, un nuovo evento organizzato dalle associazioni di Venegono Superiore connesse al Fondo Sclavi. Una sfilata “mostruosa” dove giocare con il tema paura (zombie, streghe, fantasmi…) che ha coinvolto diverse associazioni nella realizzazione di carri allegorici e gruppi mascherati.

Ad organizzare l’iniziativa i Comune di Venegono Superiore e Venegono Inferiore con la Pro Loco Venegono Superiore, la Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster e tante altre associazioni del terrritori (Alpini, Ass. Ooops, Agev, Associazione Culturale Andrea Simeone, Ass. Albero Casa, Cooperativa Totem, Gruppo musicale Venegono Superiore, Ass. Gisaf , Biblioteca Comunale Munari, Fondo Sclavi).

Il programma de UN CARNEVALE DA PAURA

La partenza è da Parco Pratone di Venegono Superiore alle ore 14.00, la manifestazione si concluderà attorno alle ore 17.00 presso l’Oratorio di Venegono Inferiore. Ci saranno: chiacchiere, thè, giochi e animazioni paurose! Per qualsiasi informazione: 3334242662.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Una Biblioteca da paura che ha come finalità la valorizzazione del Fondo Sclavi, una raccolta di 6500 volumi donata alla biblioteca locale dal papà di Dylan Dog. Il progetto ha preso il via a settembre 2015 e si concluderà a dicembre 2017 ed ha ottenuto un significativo contributo dalla Fondazione Cariplo. L’immagine de UN CARNEVALE DA PAURA è stata realizzata dal fumettista venegonese Fabio Folla.

