Sfilate in maschera e divertimento, appuntamento a Torba e Villa Della Porta Bozzolo

Le maschere veneziane sono sempre le più belle

Sabato 4 marzo 2017, in occasione del Carnevale, il Monastero di Torba e Villa Della Porta Bozzolo, beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona e a Casalzuigno, in provincia di Varese, accoglieranno i visitatori, grandi e bambini, mascherati o ancora in abiti ordinari, per trascorrere insieme la festa dello scherzo, del travestimento e del rovesciamento delle convenzioni sociali e faranno da palcoscenico per sfoggiare originali “camuffamenti”.

Dalle ore 14 alle 17 il Monastero di Torba ospiterà bambini e genitori per un pomeriggio all’insegna del divertimento. I piccoli, che potranno arrivare già mascherati oppure farsi travestire dal personale e con gli accessori del bene, si caleranno nei panni dei propri personaggi storici preferiti e in questa veste inusuale si presenteranno al pubblico. La sfilata proseguirà con la visita al monastero, durante la quale i bambini contribuiranno a illustrare il suo passato millenario, e si concluderà con una merenda con i dolci tradizionali del Carnevale.

Per chi sogna di vivere una notte in una villa settecentesca in compagnia di personaggi d’epoca, dalle ore 18.30 alle 23 Villa Della Porta Bozzolo offre la possibilità di sfilare in costumi che richiamano la storia del bene, come quelli della nobildonna, del ricco notaio – professione della famiglia Della Porta – oppure del massaro, e partecipare a speciali visite animate. Il percorso si snoderà dal grande cancello d’ingresso al giardino all’italiana, fino alla sala da ballo al piano terra della villa, dove attori nei panni dei signori Della Porta danzeranno sulla note di un brano da camera. Seguiranno la visita alla scoperta della dimora e un’elegante cena, ideata dal ristorante “La Cucina di Casa”, nel corso della quale verrà premiato il miglior travestimento della serata. Il pubblico è invitato a partecipare interpretando uno dei personaggi che sarà indicato loro in fase di prenotazione.

Monastero di Torba

Orario: dalle 14 alle 17

Ingresso: Bambini da 4 a 12 anni (ingresso + attività): Intero € 8; Iscritti FAI: € 4

Per i genitori accompagnatori: Intero: € 6,50; Iscritti FAI: gratuito

Per informazioni e prenotazioni: 328/8377206; faitorba@fondoambiente.it

Villa Della Porta Bozzolo

Orario: dalle 18.30 alle 23

Ingresso: Intero (visita + cena): € 40; Iscritti FAI: € 32

Per informazioni e prenotazioni: 328/8377206; faibozzolo@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it