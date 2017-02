Sfregiata la cappelletta votiva

Foto varie

Nel fine settimana il lato sud della cappelletta votiva di Azzio è stato imbrattato con una scritta nera.

Siamo lungo la strada provinciale all’incrocio fra il viale Cadorna e la via fratelli Bernardo e Umberto Mascioni, il crocevia del paese: di fronte una pizzeria e un monumento ai caduti, poco più avanti il municipio, l’ambulatorio e le scuole.

Cosa è successo? Lo scrivono con un commento piuttosto laconico su facebook gli utenti della pagina “sei di Azzio se…”, con tanto di foto che dimostra il danno compiuto alla parete dove a lasciare la firma finora sono stati gli effetti del tempo. Ora ci si è messa anche la stupidità dell’uomo per imbrattare un posto conosciuto e amato in paese.

Monumento che contiene un dipinto di un discepolo di Bernardino Luini, autore apprezzato e molto visitato in una recente mostra milanese.

Sulla questione è intervenuto il sindaco del paese Davide Vincenti. Il promo cittadino con un post ha fatto sapere che «in riferimento allo spiacevole accaduto comunico che i vigili si sono subito attivati a visionare le registrazioni delle immagini delle telecamere in zona e sono a buon punto nell’identificazione dei colpevoli».

Una buona notizia, che non toglie però l’amarezza per un atto davvero inqualificabile e che non dà pace al monumento storico: quasi un anno fa, infatti, un mezzo pesante lesionò parte del colonnato compiendo una svolta.