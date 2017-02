Shakespeare al femminile apre ScenAperta Off

teatro generica

Venerdì 10 febbraio, alle 21, si apre la stagione teatrale ScenAperta Off di Cardano al Campo, con lo spettacolo “Mi sono fermata a Lady MacBeth -Eroine ed eroi shakespeariani per voce femminile”-

Un’interprete eccezionale per i grandi personaggi di William Shakespeare: Lucilla Giagnoni darà voce e anima alle figure femminili – ma anche a quelle maschili – dei grandi drammi del Bardo, nello spettacolo “Mi sono fermata a Lady Macbeth”, in scena alla Sala Consiliare Pertini

«Giulietta, Desdemona, le streghe del Macbeth, Lady Macbeth. Ma anche Romeo, Jago, Macduff. Ecco i personaggi shakespeariani che ho interpretato: maschi e femmine, senza distinzione. Curioso perché nel Teatro di Shakespeare le donne non potevano recitare. Non avevan voce. Mi vien da pensare che è come se avessi saldato un debito. Interpretare i personaggi maschili è stato divertente e terribile come un transfert, un’esplosione. Ma calarsi nei panni di queste creature femminili è stata una vera e propria esplorazione di un mistero, di ciò che non conoscevo di me. Giulietta, Desdemona, le streghe, Lady Macbeth. Loro sono già, ma hanno bisogno di te e ti aspettano: Giulietta quando sei un’attrice agli inizi, Desdemona quando incominci a conoscere l’arte dell’incantamento, le streghe quando il sedurre è diventato il gioco più bello, Lady Macbeth quando desideri solo di esprimere la tua potenza. Chissà chi mi aspetta, ora. Avevo diciannove anni ed ero un pulcino spelacchiato quando Vittorio Gassman mi abbracciò, mi strinse forte e mi disse: “Piccolina, quando sarai la mia Lady Macbeth?”. In quel momento mi sono sentita incoronata»

GLI APPUNTAMENTI A CARDANO AL CAMPO

Sala Consiliare Pertini, via Verdi 2

> VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2017 – ore 21

MI SONO FERMATA A LADY MACBETH

di e con Lucilla Giagnoni

musiche di Paolo Pizzimenti

produzione CTB Centro Teatrale Bresciano

> VENERDI 17 MARZO 2017 – ore 21

SENZA FILTRO – uno spettacolo per Alda Merini

di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda con Rossella Rapisarda

regia Fabrizio Visconti

musiche dal vivo Marco Pagani

scene Marco Muzzolon costumi Mirella Salvischiani

fotografia Angelo Redaelli produzione Eccentrici Dadarò

coproduzione Arterie CIRT – Ass. Cult. Ca’ Rossa

Con il Contributo di Regione Lombardia Progetto NEXT 2012

> VENERDI 31 MARZO 2017 – ore 21

COSI’ E’ (SE VI PARE)

di Luigi Pirandello

con Giovanni Calò, Eliel Ferreira de Sousa, Riccardo Magherini, Lorena Nocera, Annig Raimondi, Antonio Rosti, Elisa Salvaterra

spazio scenico e luci Fulvio Michelazzi

musiche Maurizio Pisati – costumi Nir Lagziel

regia Annig Raimondi

produzione PACTA dei Teatri

* * *

Ingresso:

Intero € 10,00

Ridotto € 6,00

Abbonamento 12 spettacoli € 42,00

Per informazioni e prenotazioni:

ScenAperta Altomilanese Teatri – via Gilardelli 10, Legnano

0331.1613482 – 329.7775140 – info@scenaperta.org

Ufficio Cultura Cardano al Campo

0331266236 // CULTURA@comune.cardanoalcampo.va.it