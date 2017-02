Sì alle naturalizzazioni più semplici per i nipoti degli immigrati in Svizzera

corno delle alpi

Procedure più facili per la naturalizzazione dei nipoti degli immigrati in Svizzera di terza generazione. È quello che emerge dai risultati del referendum di domenica 12 febbraio.

I cittadini svizzeri erano chiamati al voto su tre quesiti referendari.

Alle 16 sono arrivati gli ultimi dati. Per quanto riguarda il quesito sulle “naturalizzazioni”, ha vinto il “SÌ” con 60% e 19 cantoni favorevoli. In sostanza i cittadini si sono espressi per favorire la naturalizzazione degli stranieri di terza generazione, inserendo il principio in Costituzione: i nipoti di quanti immigrarono in Svizzera potranno ottenere la cittadinanza prima dei 25 anni con una procedura molto più semplificata rispetto a quella attuale. Nel Canton Ticino, dove l’Udc ha messo in piedi una campagna a toni forti contro le naturalizazioni, l’approvazione c’è stata con una maggioranza molto più ridotta (50,2%). Contrari i cantoni Appenzello Interno, Svitto, Obvaldo, Uri, Glarona, San Gallo, Turgovia.

Un altro “SÌ”, col 62%, è stato quello al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. In Ticino ha detto sì il 60,5% degli elettori.

La terza riforma dell’imposizione delle imprese non passa col “NO” al 59,1%. In Ticino il progetto aveva visto il 51,2% di “SÌ”.