Si guasta un treno, cancellazioni sulla linea Milano Malpensa

nuova ferrovia Terminal 2 Malpensa

Trenord comunica che ci sono problemi sulla linea Milano Centrale Malpensa.

Il treno 24927 (Malpensa Aeroporto T2 10:07 – Milano Centrale 11:05) oggi è cancellato, così come è stato cancellato il treno 24920 in partenza da Milano Centrale alle 8.55.

Problemi anche per il treno 24922 da Milano centrale alle 9.25 e previsto a Malpensa T2 alle 10.22, che è partito da Milano Porta Garibaldi.

I problemi sono legati ad un guasto occorso ad un treno di altra impresa ferroviaria fermo tra le stazioni di Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi. Sono previsti ritardi di circa 30 minuti.