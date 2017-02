Si ribaltano con l’auto: tre persone in ospedale

ambulanza incidente Cassano Magnago

(foto di repertorio)

Incidente questa mattina, martedì 21 febbraio, poco dopo le sei. Una vettura si è ribaltata lungo la statale che collega Besano a Porto Ceresio, subito dopo la residenza “Ai Pinti”.

Per cause ancora da chiarire la vettura si è ribaltata. All’interno tre persone, due uomini e una donna, che hanno riportato ferite giudicate non gravi. Sono state trasportate all’ospedale di Varese

Problemi viabilistici sono segnalati lungo la strada