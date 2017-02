Si riunisce il consiglio regionale: molti i temi sanitari

Consiglio regionale della Lombardia

Martedì 7 febbraio è stata convocata la riunione del Consiglio Regionale. Il presidente Raffaele Cattaneo comunica l’ordine del giorno interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, mozioni e una proposta di Risoluzione.

L’estensione dell’obbligo della sorveglianza sanitaria a personale insegnante e sanitario per verificare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti e alcooliche (primo firmatario Riccardo De Corato, Fratelli d’Italia); la riduzione dei medici di medicina generale (prima firmataria Paola Macchi, M5Stelle); il potenziamento dell’Ospedale di San Giovanni Bianco in Valle Brembana e la riapertura del punto nascita (prima firmataria Lara Magoni, Lista Maroni); la diffusione di beni, gadget e oggetti con immagini fasciste e naziste (prima firmataria Chiara Cremonesi, SEL); l’ampliamento degli incentivi per l’ATS della montagna a tutti i territori montani (primo firmatario Angelo Capelli, Lombardia Popolare); misure di prevenzione e contrasto contro l’uso di droghe da parte dei più giovani (primo firmatario Michele Busi, Patto Civico); la tutela delle zone di ricarica degli acquiferi profondi e delle zone ad alta vulnerabilità degli acquiferi in provincia di Mantova (primo firmatario Massimiliano Romeo, Lega Nord); l’attuazione della legge per il trasporto pubblico locale (primo firmatario Enrico Brambilla, PD); la situazione dei cittadini lombardi detenuti all’estero (primi firmatari Mario Mantovani, Forza Italia, e il Vice Presidente del Consiglio Fabrizio Cecchetti, Lega Nord).

Sono gli argomenti delle mozioni iscritte all’ordine del giorno della seduta che si aprirà con il question time che prevede interpellanze einterrogazioni a risposta immediata.

Conclusa la trattazione delle mozioni, è prevista infine la discussione su una proposta di Risoluzione relativa al ruolo di Regione Lombardia nei confronti dei Piani di Emergenza Comunali (relatore Andrea Fiasconaro, M5Stelle).