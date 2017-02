Si scola due bottiglie di limoncello nel supermercato, denunciato per furto

Foto varie

Nella serata di ieri (mercoledì) i carabinieri di Busto Arsizio sono stati “costretti” a denunciare per furto un 50enne, disoccupato, pregiudicato, senza fissa dimora.

L’uomo si è bevuto in pochi minuti due bottiglie di limoncello prelevate dagli scaffali del supermercato Simply di corso Italia, pretendendo poi di allontanarsi dall’esercizio commerciale senza pagarle.

Al netto rifiuto dello stesso il direttore del negozio non ha potuto far altro che presentare denuncia ed i carabinieri procedere per furto nei confronti dell’uomo, rimettendo alla valutazione dell’autorità giudiziaria l’esatta dinamica degli eventi.