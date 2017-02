Si torna al Parini: Cantù riceve Lagonegro

Foto varie di pallavolo

Terza partita in una settimana per il Pool Libertas che domani sarà in campo alle 16 al Parini contro la Basi Grafiche Geosat Lagonegro, capolista del girone salvezza che per, come i canturini, arriva da due sconfitte nelle prime tre gare. Cantù ha trovato il primo successo mercoledì contro il Club Italia e vorrà sfruttare il fattore campo per mantenere il passo delle altre squadre nel girone all’insegna del grande equilibrio.

A presentare la gara Massimo Della Rosa: “Lagonegro è arrivata al girone salvezza con una buona dote di punti avendo vinto praticamente tutti gli scontri diretti. Si tratta di una squadra che difende molto e sbaglia poco. Kvalen e Galbinov sono buonissimi attaccanti in una squadra nel complesso molto concreta”

GLI AVVERSARI

Lagonegro è una delle neopromosse di questa stagione. In cabina di regia a stagione in corso è arrivato Piazza, in diagonale con il norvegese Kvalen. Boscaini e Galbinov hanno giiocato come schiacciatori nell’ultima partita. Al centro giostrano Cubito e l’esperto Giosa e Fortunato è il libero della formazione allenata da Paolo Falabella