Sicurezza e controllo del vicinato, due incontri per i cittadini

Polizia locale a convegno

L’amministrazione comunale e la Polizia Locale organizzano due incontri dedicati alla sicurezza dei cittadini. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 9 febbraio, alle 21 all’Oratorio di Mombello, il secondo per sabato 18 febbraio, alle 10 all’Ex Sala Civica in Piazza Italia, a Laveno centro. Si parlerà di controllo del vicinato, truffe agli anziani e risvolti psicologici.

Relatori degli incontri saranno il Dottor Castellone Alfonso, Referente per l’Associazione di Controllo del Vicinato, Incarbone Marino, Referente per l’Associazione Controllo del Vicinato e il Maresciallo Luogotenente Tiepolo Carlo Maria, comandante della Stazione Carabinieri di Laveno Mombello e la Dottoressa Bernacchi Tiziana, psicologa.