Sicurezza stradale, sabato la consegna del “Volante d’oro”

Foto varie

Il mega segnale stradale (foto) per dire a chi guida che la strada è dei bambini. Il pedibus, attivato da diverse edizioni e che ogni anno è sempre più un successo.

E molte altro si cela dietro la scelta di consegnare al comune di Cunardo un premio prestigioso per l’impegno alle buone pratiche per la sicurezza stradale.

Si terrà infatti domani, sabato 11 febbraio alle ore 10.30 presso la sala consiliare del Municipio di Cunardo, la consegna da parte dell’associazione familiari “Vittime per una strada che non c’è” del Volante d’oro 2017 al Comune di Cunardo quale riconoscimento per le attività messe in campo dall’amministrazione comunale nella cura della viabilità, della sicurezza dei pedoni e degli automobilisti.

L’associazione, costituita da persone che hanno vissuto l’esperienza di lutti in famiglia dovuti a incidenti sulle strade, premia ogni anno l’amministrazione che più si è distinta sui temi della sicurezza stradale.