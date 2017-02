Silvia Oggioni seconda ai campionati italiani allievi

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Medaglia d’argento per Silvia Oggioni ai Campionati Italiani Allievi Indoor 2017, svoltisi il 4 e 5 febbraio al palaindoor di Ancona. Silvia, studentessa di 21 anni del corso di laurea in Scienze Motorie e iscritta al College di Mezzofondo dell’Università degli Studi dell’Insubria, è solita sul secondo gradino del podio per il mezzofondo femminile 3000 metri Promesse donne.

«Silvia – racconta il tecnico federale Silvano Danzi – è rientrata in gara dopo una stagione molto intensa, che da ultimo l’ha vista agli europei di corsa campestre del dicembre 2016 di Chia, dove è arrivata al terzo posto nell’ under 23 a squadre. Ad Ancona Silvia è stata in testa da sola fino ai 2200, poi Giulia Aprile l’ha affianca e staccata di 5″. Sono contento del risultato e della gara di Silvia, in primo luogo per la grande personalità agonistica ancora una volta mostrata. Silvia è all’80% della condizione e i suoi obiettivi più importanti saranno a giugno-luglio. Nonostante questo, con 9’35” ha fatto meglio di 10” rispetto ad un anno fa. Adesso gareggerà il 19 febbraio sempre ad Ancona per i campionati italiani assoluti indoor sempre sulla distanza dei 3000 e poi a Gubbio il 12 marzo ai campionati italiani individuali di corsa campestre, vero grosso obiettivo di questa parte di stagione».

Hanno preso parte ai campionati, per il college di mezzofondo dell’Università degli Studi dell’Insubria, anche Federico Maione, Lorenzo Casini e Francesco Agostini piazzandosi intorno a metà classifica