“Siringhe e schifezze fuori dal mio ufficio: ora basta”

Degrado a due passi dal centro

Buongiorno,

Vi scrivo per conoscenza in merito ad argomenti già da Voi citati in passato che stiamo vivendo con ansia e che peggiora di giorno in giorno.

Lavoriamo da anni negli uffici tra Vicolo San Michele e Via Ravasi (CDV / Università Insubria) ed ogni giorno ci troviamo faccia a faccia con questa realtà, raggiungendo picchi di vero degrado e rischi per la nostra salute e sicurezza.

Come potete vedere chiaramente dalle foto allegate, questa è la situazione trovata ad esempio alle 9.00 di questa mattina (sabato 11 febbraio 2017), proprio davanti all’entrata dei nostri uffici.

Lo scenario si ripete a qualsiasi ora del giorno, preoccupando soprattutto all’uscita dal lavoro la sera dopo le ore 19.00 e quindi al buio, in quanto abbiamo necessità di raggiungere le nostre auto parcheggiate nelle vicinanze.

Oltretutto il nostro ufficio è composto in prevalenza da donne!

Stiamo cercando di informare le autorità perchè chiediamo un aiuto a risolvere questo grosso problema e maggiore sicurezza per la zona che è in centro Varese.

Ringraziamo per l’attenzione

Cordiali saluti