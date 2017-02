Soci prestatori della Cooperativa Nuova Urbanistica, due incontri in programma

Riunione in piazza De Salvo

I soci prestatori della Cooperativa Nuova Urbanistica, società in liquidazione coatta amministrativa dal settembre scorso, organizzano due incontri nel corso dei quali, insieme ad alcuni legali, saranno valutate le possibili iniziative da intraprendere in quest’ultima fase della drammatica crisi della società, sfociata nel fallimento per colpa della cattiva gestione di amministratori e dirigenti.

Gli incontri si svolgeranno: martedì 28 febbraio e martedì 7 marzo alle ore 21 a Varese presso il Circolo di Viale Belforte. Tutti i soci sono invitati a partecipare ad entrambi gli incontri.

La storia di Nuova Urbanistica è purtroppo quella di tante altre Cooperative: sette milioni e duecentomila euro di risparmi dei soci prestatori non possono essere rimborsati.

I dati indicano in decine di milioni di euro il valore del prestito sociale raccolto in tutt’Italia dalle Cooperative che si è volatilizzato a causa dell’incapacità e dell’inadeguatezza dei gruppi dirigenti.

In alcune regioni Lega Coop è intervenuta a sostegno delle situazioni di crisi con azioni di solidarietà. In Lombardia per ora si registrano solo segnali negativi.

In ragione della storia del movimento cooperativo, per i soci la perdita del prestito sociale non ha solo un significato economico ma colpisce anche la fiducia e il senso di appartenenza che essi nutrivano nei confronti della cooperativa a cui avevano aderito e a cui avevano affidato i loro risparmi.

Un mondo di valori si sta dissolvendo, trascinando con sé il futuro di migliaia di piccoli risparmiatori.

Un problema però di cui nessuno parla e al quale Governo e Parlamento non rivolgono la sufficiente attenzione: il prestito sociale non gode, infatti, delle stesse tutele (già estremamente carenti) del sistema bancario.

Per questo è necessario far emergere nelle sue reali dimensioni questo fenomeno e avviare

– La definizione di un nuovo quadro di regole per la tutela del prestito sociale;

– La ricerca di soluzioni eque per risarcire i risparmiatori coinvolti nelle situazioni di crisi aperte nel Paese.

Comitato Soci Prestatori Cooperativa Nuova Urbanistica