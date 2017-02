“Solo una coalizione di centrodestra può battere la sinistra”

La dichiarazione della Giunta cittadina a quasi un anno dall’elezione del sindaco Cartabia:

In considerazione degli ultimi avvenimenti politici la Lega Nord ritiene fondamentale quanto sino ad ora fatto. Siamo convinti che solo una coalizione di centro destra possa, nei Comuni come Cislago, essere vincente nei confronti della sinistra, ed è quello che è avvenuto nel nostro paese, dove nella lista CARTABIA SINDACO sono confluiti i movimenti Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia ed Area Popolare.

Tutti i componenti della maggioranza hanno da subito iniziato a lavorare con grande intensità, e stanno dando il 100% per vincere le sfide che l’attuale situazione ci propone.

Anche alla luce della recente formazione del circolo di Fratelli d’Italia a Cislago, salutiamo la nascita del nuovo gruppo consigliare appena costituitosi, nella convinzione che possa consentire di operare con ancora maggiore efficacia per raggiungere gli obiettivi posti dalla lista Cartabia Sindaco, che continuerà ad essere presente in consiglio comunale.

Giunta Cislago