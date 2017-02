Sosta e bus gratis, rivoluzione a Varese

Rivoluzione dei trasporti nella città di Varese. Il piano della sosta di Avt è pronto e sulla base di questi consigli, la giunta di Davide Galimberti e l’assessore Andrea Civati hanno formulato la proposta per governare il problema in futuro. Il piano é stato adottato questa mattina in giunta. L’impostazione di fondo prevede che si premino quei cittadini che usano il trasporto pubblico, ma dando in cambio una serie di servizi veloci e gratuiti. Saranno creati 4 parcheggi di interscambio alle porte della città: allo Stadio, alla Schiranna, a Bizzozero zona Carrefour, all’Iper Belforte.

(Piazzale De Gasperi nella zona stadio)

I cittadini potranno lasciare l’automobile nei 4 parcheggi indicati e salire sul bus senza pagare. In realtà dovranno sborsare 10 centesimi per una questione di tagliando e macchinette, ma potranno usufruire di un contrassegno che dà loro diritto alla sosta per tutto il giorno.

Il Comune ha deciso di creare una sorta di Area C entro cui suddividere il costo della sosta nel centro storico, per un’area che andrà grossomodo dalla Questura a Giubiano, e dalla Brunella, a viale Borri. Le fasce di pagamento che saranno maggiori a seconda della vicinanza con il centro. Si divideranno con dei colori: area azzurra (la più costosa), blu, verde, rossa. E l’idea di fondo sarà quella di privilegiare la sosta breve, per creare anche un maggiore scambio di posto. Riassumendo: più sei vicino al centro, più paghi e meno puoi restare fermo.

Tornerà la sosta gratuita in pausa pranzo in tutta l’area del centro storico e non solo in quelle vie, a macchia di leopardo, dove oggi è possibile parcheggiare gratis tra le 13 e 14.

(Il centro storico che diverrà una sorta di area C)

Si potranno anche fare abbonamenti.

Un aspetto particolare sarà quello legato all’accessibilità del Sacro Monte. Il parcheggio sulla cima, in piazzale Poliaghi e dintorni, diverrà, tranne per gli stalli ai residenti, sempre a pagamento. Con le entrate dei parcheggi, sarà finanziata la funicolare, che diverrà dunque gratuita per tutti gli utenti anche grazie alla ricerca di sponsor privati che ne finanzieranno l’esercizio. In pratica il biglietto della funicolare lo pagherà chi decide di recarsi al sacro Monte con l’auto e chi ci mette il marchio.

IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO PIANO PARCHEGGI IN DIRETTA