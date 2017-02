Sostieni il “Piccolo Principe”: campagna di solidarietà della Fondazione Piatti

varie

Fino al 27 febbraio è possibile sostenere la campagna “Mio piccolo principe, non sarai più solo!” di Fondazione Piatti, per sviluppare nuovi servizi per minori specificamente dedicati all’autismo, affinché sempre più bambini possano accedere a programmi di intervento qualificati. Basterà mandare un sms o chiamare da rete fissa il 45524 per aiutare tanti “piccoli principi”.

Tra i tanti ambasciatori che sostengono la campagna a livello nazionale, Fondazione Piatti vuole ringraziare in particolare modo Margherita Zanatta eSarah Maestri della provincia di Varese per il grande affetto dimostrato.

Visitate il sito http://miopiccoloprincipe.fondazionepiatti.it/