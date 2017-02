Soul e funky scaldano il sabato sera all’Osteria sociale

Foto varie

È il trio acustico dei Soul Brothers l’ospite musicale di sabato 4 febbraio a La Tela di Rescaldina (Strada Saronnese, 31).

Il gruppo, formato da Luisa Grieco (voce), Claudio Claus D’Amico (basso) e Francesco Lanaro (chitarra), torna all’osteria sociale con il suo carico di musica per proporre un repertorio estremamente ricercato che spazia dai grandi del soul classico come Aretha Franklin, Otis Redding e James Brown ad altre realtà musicali come il funk dei Jamiroquai, di George Benson e Stevie Wonder. Nel programma non mancano brani di pop raffinato.

L’inizio del concerto è previsto alle 21.45. L’ingresso è libero.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito dalla Cooperativa ARCADIA insieme con altre associazioni del territorio. È diventato ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

cell. 328 6845452 www.osterialatela.it – Pagina Facebook