Spaccia sotto casa, arrestato pusher in ciabatte

Spacciava droga in ciabatte, a pochi passi da casa, in Viale Belforte a Varese, nel luogo dove è stato visto da un furgone del poliziotto di quartiere.

È accaduto venerdì pomeriggio, gli agenti hanno capito subito che si trattava di una compravendita di droga, sono scesi e hanno fermato il pusher casalingo. Il suo cliente, invece, un uomo presumibilmente africano, è scappato a gambe levate e non si è fatto più trovare. Gli agenti hanno rinvenuto alcune dosi di cocaina e hashish in casa dell’albanese, 35 anni, incensurato ma in odore di essere uno spacciatore da tempo e per questo messo sotto controllo dalla polizia.

L’intuizione giusta però gli agenti l’hanno avuta poco dopo, quando hanno appreso che l’uomo, in quell’appartamento, di proprietà della compagna, un’italiana, aveva a disposizione una cantina. Frugando nel vano, in terra, hanno notato che una parte del pavimento non era piastrellato. Nascosti sottoterra, hanno trovato barattoli e sacchettini. 328 grammi di coca,140 grammi di hashisc, 4 grammi di marijuana. Denaro contante per quasi 12mila euro. Spinelli già confezionati pronti all’uso e la cocaina in un barattolo di riso per proteggerla dall’umidità.

La compagna si é detta ignara di quello che faceva il fidanzato; tra l’altro è in stato interessante ma entrambi non hanno lavoro. Sono ufficialmente disoccupati, ma i guadagni non mancano, a giudicare dai soldi trovati dai poliziotti in casa.

seguono aggiornamenti