Spaccio: denunciati due pusher, uno è minorenne

questura di Varese dirigenti da sinistra: Maurizio Greco, Volanti, Gianluca Solla, Digos, Gianfranco Martorano, Stradale

Due spacciatori - di cui uno minorenne - denunciati a Gallarate dalla Polizia di Stato: sono stati identificati nel corso dei controlli degli scorsi giorni. Gli agenti del Commissariato di Gallarate, durante i servizi di attività di controllo del territorio, hanno in particolare concentrato l’attenzione su locali e aree centrali della città.

(foto d’archivio)

I servizi predisposti in luoghi di aggregazione di giovani e giovanissimi hanno permesso di identificare oltre 30 persone e di denunciarne due, un minore ed un maggiorenne, colti in flagranza di reato di spaccio di stupefacenti.

Un altro straniero che ha tentato di sottrarsi ai controlli dandosi ad una rocambolesca fuga dopo aver gettato un involucro contenete sostanza stupefacente, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli atti prodotti dall’intensa attività di controllo ora sono al vaglio della Procura della Repubblica di Busto Arsizio e della Procura per i Minorenni di Milano.

I controlli a tappeto estesi anche ad alcuni esercizi pubblici hanno inoltre consentito alla Squadra Amministrativa del Commissariato di elevare due contravvenzioni ad altrettanti bar per violazioni sulle prescrizioni relative al gioco d’azzardo.