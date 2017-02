Spazio a nuove bancarelle per rianimare il mercato

frutta verdura mercato chilometro zero generica

Come succede da alcuni anni a tanti piccoli centri, anche Bisuschio fa i conti con la chiusura di negozi ed esercizi pubblici. Piano piano hanno abbassato le saracinesche quasi tutti i negozi del centro, e oggi anche per comprare il pane occorre spostarsi dal nucleo più antico del paese.

Fino a qualche tempo fa la risorsa degli abitanti del centro erano i banchetti del mercato che il venerdì mattina animavano la piazza davanti alla Chiesa. Oggi, andato in pensione l’ultimo fruttivendolo, il mercato settimanale si è ridotto ormai ad una bancarella e l’Amministrazione comunale punta a rianimarlo con nuovi ambulanti.

Il bando per l’occupazione dei posti liberi al mercato del venerdì in piazza della Chiesa è stato riaperto e si spera di avere presto nuove presenze e nuove tipologie di merci. Pane, frutta e verdura, formaggi e salumi sarebbero i più graditi, dal momento che non esiste più in paese nemmeno una “bottega”, ma anche altre merceologie sarebbero le benvenute.

Chiunque fosse interessato può contattare gli uffici comunali.