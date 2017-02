Spese legali, rettifica dell’avvocato

Nell’articolo sulla audizione in Regione in merito alla vicenda della Fondazione Molina era contenuta questa frase

La commissione si è soffermata persino sulle spese legali del 2016, tra cui 80mila euro “stragiudiziali” versati a uno stesso avvocato: quello che oggi ha diffidato il commissario dal parlare con il pubblico, e che adesso tutela Christian Campiotti contro la Fondazione.

L’informazione non è corretta e va rettificata. L’audizione non era aperta al pubblico e questo passaggio ci era stata riferito da alcuni consiglieri regionali. La cifra è invece riferita al totale delle spese legale segnalate come criticità da parte del commissario del Molina.

L’avvocato a cui fa riferimento la frase ci ha contattato e ci ha chiesto rettifica. Ci ha inoltre riferito che nel 2016 ha ricevuto solo una fattura pari a circa 3mila euro. Dunque rettifichiamo e ci scusiamo per l’errore.