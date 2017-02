Sport Management, a Oradea c’è in palio la finale

mastini busto arsizio

Tra la Bpm Sport Management e una finale europea da cogliere al volo c’è solo un unico, ma durissimo, ostacolo. Domani – sabato 18 febbraio – dalle ore 19 i “mastini delle piscine” saranno impegnati in Romania nella vasca della Csm Digi Oradea per la gara di ritorno della semifinale di Euro Cup.

Una partita apertissima, per quanto riguarda il pronostico: all’andata, nell’acqua della “Manara”, la squadra di Baldineti strappò un successo importante con il punteggio di 12-10, ottimo ma ovviamente non sufficiente per affrontare a cuor leggere il retour match in terra straniera.

Per prepararsi al meglio a una sfida storica la BPM Sport Management si è allenata per tre giorni a Zagabria con il Mladost. «Sedute intense in cui la squadra ha lavorato molto bene – spiega Baldineti – Ora dimentichiamoci l’andata: i due gol sono un buon vantaggio ma non possiamo pensare di gestirlo per tutti i quattro tempi. Dovremo giocare per vincere».

Il tecnico chiede una partita perfetta: «Sarà necessario entrare in vasca concentrati imponendo subito un ritmo molto alto. Non dovremo concedere gol dal centro come all’andata, né contropiedi facili. Dagli spalti i tifosi di casa si faranno sentire ma in questa stagione la mia squadra ha già disputato grandi partite.

Anche a Oradea la BPM si aspetta un contributo importante da Romain Blary, che nella prima stagione italiana si sta ben destreggiando. «A Busto mi trovo molto bene, l’ambiente è altamente professionale. Il campionato italiano è di livello superiore; ora ci attende una partita fondamentale di Euro Cup contro una squadra molto organizzata, che ha un grande portiere e ottimi tiratori. Però noi abbiamo grande fiducia nelle nostre capacità».

EURO CUP

Semifinali (andata)

BPM Sport Management – CSM Digi Oradea 12-10

Jadran Herceg Novi (Mne) – Ferencvaros (Hun) 12-11

Finale

Andata mercoledì 22 marzo / ritorno 05 aprile