Stoà raggiunge l’obiettivo: “La mostra Land Inc. si farà”

mostra stoà

Raggiunto e superato. L’obiettivo dei 3.700 euro necessari per organizzare e allestire la mostra “Land Inc” a Stoà è stato raggiunto con oltre due settimane di anticipo rispetto alla scadenza del crowfunding.

Il centro giovanile di via Gaeta aveva infatti lanciato una raccolta online per raccogliere i fondi necessari a portare a Busto Arsizio la mostra realizzata dal collettivo TerraProject Photographers che racconta la delicata questione del Land Grabbing, l’accaparramento delle terre nei paesi del sud del Mondo da parte di stati e multinazionali. Un tema importante -ma sconosciuto ai più- che Stoà userà come punto di partenza di un percorso di formazione e sensibilizzazione sui temi dell’ambiente, della sostenibilità e della scelte di vita e consumo responsabili.

La raccolta di soldi, comunque, continuerà. Stoà ha deciso di destinare una percentuale del ricavato a Namastè – Cooperativa Sociale a Kilometro Zero (realtà che sta aprendo un punto vendita solidale e Km.0 a Milano) e Officina Casona (giovane realtà che promuove percorsi di riuso creativo e di accoglienza e formazione per migranti). La mostra verrà organizzata in occasione del prossimo Festival Fotografico Europeo e sarà allestita nella sede di Stoà dal 18 marzo al 30 aprile 2017.