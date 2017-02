Studenti cinesi a Varese, ospiti del Daverio Casula

Varie attività dell'istituto superiore varesino

Continua la collaborazione culturale tra l’ISISS Daverio Casula e la State School Affiliated to Renmin University of Beijing!

Anche quest’anno lo scambio è andato in porto: sono, in questi giorni, ospiti dell’istituto tecnico 13 studenti e una docente proveniente dalla Cina. Come già altre volte, da circa 15 anni, i nostri ospiti vivono la nostra realtà dall’interno della famiglie presso cui sono sistemati.

Quotidianamente sono impegnati in visite: Milano, Como ,Torino, Varese e in incontri con personalità e autorità locali.

«L’aspetto, come sempre, fondamentale è lo scambio pedagogico – spiega la dirigente Nicoletta PIzzato – tutto avviene nelle aule scolastiche e con i nostri studenti e famiglie che li ospitano. L’arricchimento culturale che tende a favorire l’incontro dei popoli è quanto mai importante in un mondo dove si ricomincia a parlare di muri: questa è la nostra risposta!»

L’attività di scambio si concluderà nel mese di ottobre quando un gruppo di studenti di varie classi dell’istituto varesino, accompagnati dai docenti, si recherà per dieci giorni a Pechino, ospiti a loro volta degli studenti cinesi.