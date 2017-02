Studenti in azienda: accordo tra Geymonat e Terna

varie istituto di tradate

Alcuni studenti dell’istituto Geymonat di Tradate parteciperanno alla proposta formativa dell’azienda Terna.

Sono stati scelti per seguire seguire un percorso formativo costruito insieme da docenti ed esperti dell’azienda, orientato alla costruzione di competenze sia

professionali che comportamentali (soft skill).

In particolare, il percorso, che coinvolgerà le classi quarte degli istituti selezionati, sarà articolato in due moduli. Il primo, “Corso Integrativo su Sistema Elettrico e Green Jobs” si svilupperà grazie al contributo e alla competenza di tecnici di Terna attivi sul territorio per un totale di circa 50 ore di lezione (da metà febbraio a metà maggio 2017) su temi riguardanti il sistema elettrico, la sicurezza sul lavoro e l’innovazione.

Il secondo modulo, “Summer Camp Estivo”, sarà svolto in collaborazione con il centro di formazione ELIS di Roma e coinvolgerà una selezione di studenti per ogni scuola con l’obiettivo di approfondire tematiche tecniche e inerenti anche alle soft skill attraverso lo sviluppo di project work, workshop e team working finalizzati anche all’orientamento delle future scelte professionali degli studenti.