“Sulla Milano-Luino servono treni più moderni”

treni trenord pendolari servizio ferroviario

Il Gruppo regionale del Partito democratico ha depositato un’interrogazione, che verrà discussa nella seduta del 7 febbraio in Aula, rivolta all’assessore regionale ai trasporti Alessandro Sorte in merito alle criticità che quotidianamente vivono i pendolari della linea Luino-Milano.

«Nonostante le rassicurazioni della Giunta – spiega il consigliere regionale del Pd Alessandro Alfieri, primo firmatario dell’interrogazione – permangono quotidianamente gravi disservizi per i pendolari dovuti al materiale rotabile scadente, ritardi consistenti, frequenti guasti, ma anche assenza di riscaldamento che obbliga i tanti utenti a stare al freddo per tutto il tragitto. Questa situazione causa disagi su tutta la linea ferroviaria con rallentamenti e ritardi sui convogli successivi».

Alfieri fa riferimento anche ad alcuni treni in particolare, segnalati dai pendolari della linea. «In particolare dall’inizio dell’anno nuovo, tale situazione si è aggravata per i treni n. 20301, 20303, 20307 e 20309. Chiediamo pertanto all’assessore di adottare i necessari provvedimenti nel più breve tempo possibile per far fronte alla grave situazione, su una linea tra le più trascurate dell’intero servizio ferroviario regionale; occorrono investimenti per quanto concerne il materiale rotabile e per sostituire treni obsoleti. Servono inoltre interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria».

La linea Gallarate-Laveno-Luino è servita da un treno ogni ora da Gallarate (di solito svolto da convogli che risalgono a inizio anni Ottanta), solo alcuni treni sono prolungati da/per Milano, in particolare nelle ore di punta; alcuni treni Bellinzona-Luino-Gallarate-Malpensa sono svolti invece con nuovi convogli Tilo. La linea – a binario unico – è anche un asse molto trafficato per le merci, in particolare dai convogli direzione Sud (quelli da Nord passano da Sesto Calende e Ispra-Angera). Sul fronte dell’infrastruttura RFI ha previsto interventi di potenziamento legati al progetto Alptransit, in particolare per adeguamento delle gallerie e delle intersezioni strada-rotaia, con eliminazione dei passaggi a livello.