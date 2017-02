Supplementare fatale per i Killer Bees

Hockey su Ghiaccio

Giornata negativa per i Killer Bees, battuti al supplementare contro il Vallemaggia al termine di una prova sottotono, segnata anche dall’espulsione per proteste di Franchini. Gara, per altro, giocata con il morale in ribasso per i gialloazzurri: la netta vittoria del Ceresio sul Pregassona ha “blindato” le prime due posizioni di classifica.

Con Angei a guardia della gabbia – buona però la prova del portiere – i Killer Bees hanno provato a colpire in apertura ma senza riuscire ad andare a segno. Così è stato il Vallemaggia a portarsi sul 2-0 con entrambe le reti segnate sul rebound. Franchini ha rotto il digiuno ma le Api hanno al massimo pareggiato l’incontro, anche nel terzo centrale, senza però mai portarsi in vantaggio.

L’ultima chance è arrivata all’overtime, ma su azione d’attacco sbilanciata dei Killer Bees, in tre contro tre, gli avversari hanno retto in retroguardia, dato vita a un contropiede e chiuso i conti con il gol del definitivo 5-4.

Sabato prossimo i Killer Bees giocheranno a Rivera contro il Ceresio, squadra che se battuta favorirebbe il Cramosina, mentre domenica alle 14.30 a Lucerna, contro l’omonima squadra proveniente dalla quarta lega, sarà il turno di qualificazione per la Coppa Svizzera.

Altro week end impegnativo dunque che non permetterà ai varesini di stare a rimuginare sugli errori ma piuttosto pensare a ritrovare la concentrazione e la determinazione che si è vista negli ultimi incontri.