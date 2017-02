Tale bellezza non può essere un caso!

pittori, quadri, dipinti, sculture

Sabato 18 febbraio 2017 alle ore 11 presso la libreria Kentro, in via Ulisse Merini, 7 a Varese, si terrà il Vernissage della Mostra di Acquerelli Botanici realizzati dall’artista Milena Vanoli e dagli allievi dei suoi corsi.

Milena Vanoli è una pittrice specializzata in illustrazione botanica e durante i suoi corsi ci si avvicina a quest’arte imparando a contemplare il mondo vegetale e a sviluppare la capacità di ritrarre forme e colori di una natura semplice e meravigliosa. L’attenta osservazione e il coinvolgimento emotivo che caratterizzano le lezioni si trasformano in una vera e propria passione, favorendo la capacità di ascolto e la riscoperta dell’essenzialità. Fiori, frutti, erbe spontanee sono pura bellezza da contemplare come un messaggio di quell’inesprimibile mistero che si chiama Vita.

Alcune letture tratte da brani della giornalista Marina Corradi ( il sottotitolo della mostra “Questa bellezza può essere un caso?” è uno dei suoi articoli), Hermann Hesse e altri autori, animeranno l’Aperitivo Creativo insieme ad un intrattenimento della soprano Alessandra Molinari. E’ Inserita nell’evento anche la presentazione del libro “La Val Faloppia e i Parchi di frontiera” a cura di Ivo Mancini.

Oltre a sabato 18 febbraio, la mostra sarà visitabile negli orari di apertura della libreria dalle ore 9,30 alle ore 18,30, orario continuato, da martedì 21 febbraio a sabato 25 febbraio.

E’ in programma una lezione di prova gratuita di Acquerello Botanico martedì 7 marzo (9,30-12,00) presso la libreria Kentro. Chi volesse partecipare potrà iscriversi telefonando in libreria allo 0332 831287 o direttamente a Milena Vanoli 348 7260216.

Per informazioni info@associazionekentro.it giulia@comunicandoti.it