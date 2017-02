Tanto cibo e tantissimi abbracci dai volontari in piazza

Foto varie

Tanti abbracci in cambio di tantissimi beni di prima necessità per umani ed animali. È il bilancio della giornata organizzata da City Angels e Guardie Eco Zoofile dell’Oipa Varese in piazza Monte Grappa domenica 12 febbraio.

Le due associazioni hanno montato un gazebo dove era possibile portare cibo non deperibile per animali e cibo di prima necessità per le persone in difficolta: in cambio, i volontari, hanno dispensato abbracci.

(Grazie a Paola per la foto)