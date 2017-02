Tempo di Coppa del Mondo, arriva il Trofeo Carroccio

Foto varie di scherma

Torna la grande scherma al PalaBorsani, dove tutto è pronto per ospitare la 41a edizione del Trofeo Carroccio, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di Spada femminile come sempre organizzato dal Club Scherma Legnano.

Tra venerdì 10 e domenica 12 febbraio le massime esponenti di quest’arma saranno impegnate sulle pedane di Castellanza, teatro della quarta prova della stagione 2016/17 dopo quelle disputate a Tallin, Suzhou e Barcellona. Circa 200 le spadiste impegnate nella tappa italiana di Coppa, in rappresentanza di ben 35 nazioni: c’è, ovviamente, anche l’Italia che nel ranking a squadre è attualmente nona ma che ha Rossella Fiamingo stabilmente tra le migliori e attualmente al sesto posto della classifica internazionale. La siciliana, argento alle Olimpiadi di Rio, è solo la capofila della truppa azzurra che può contare anche su Mara Navarria, Francesca Quondamcarlo, Giulia Rizzi (seconda nel 2016), Camilla Batini e tante altre ancora.

Il ranking individuale è capeggiato dalla tunisina Sarra Besbes che precede l’ungherese Szasz-Kovacs, la russa Logunova, le cinesi Sun e Xu e, appunto, la nostra Fiamingo. Lo scorso anno il “Carroccio” fu invece appannaggio della estone Kirpu.

Al PalaBorsani le prime due giornate di gara saranno dedicate alla prova individuale mentre domenica 12 febbraio ci sarà quella a squadre con una trentina di formazioni iscritte. Una prova in cui l’Italia può ritenersi tra le favorite, in considerazione del suo ultimo sesto posto ottenuto nella tappa di Barcellona a gennaio.