Tenco e Dalida, una serata di musica e d’amore

Foto varie

Venerdì 24 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Castellani di Azzate, la Pro Loco Azzate, con il patrocinio gratuito del Comune di Azzate, organizza un musical: “Ciao amore, ciao” Tenco e Dalida tra musica e amore. Uno spettacolo che rievoca due grandi personaggi della musica italiana, nel 50esimo della scomparsa di Luigi Tenco (27 gennaio 1967).

Il musical, scritto e diretto da Piero di Blasio con Luca Notari (Luigi Tenco) e Stefania Fratepietro (Dalida), ha avuto alcuni prestigiosi riconoscimenti come “Miglior spettacolo off” (Musical! Award 2013), “Miglior spettacolo” (Broadway World Italy 2014), “Migliore opera prima” (Gold Elephant World Award 2014) e “Migliore attrice protagonista” (Broadway World Italy 2014).

La colonna sonora dello spettacolo sarà eseguita dal vivo con l’accompagnamento al pianoforte del Maestro Dino Scuderi e al contrabbasso del Maestro Ermanno Dodaro.

Le musiche scandiranno le vicende dell’ultimo anno di vita di Tenco, caratterizzato dalla sua tormentata storia d’amore con la cantante italo francese, Jolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida fino al fatidico Sanremo del 1967.

Teatro Castellani – Via Acquadro 32 – Azzate (Va)

Intero Euro 20,00 – Ridotto Euro 15,00

prenotazioni@proazzate.org

E per San Valentino la Pro Loco ha deciso di indire un simpatico concorso. Basta mettere un “Love” sul post della pagina facebook ed inviare un messaggio privato alla Pro Loco Azzate indicando il nome e cognome e quello del compagno/a per registrare la prenotazione e pagare il secondo biglietto (quello per la propria o proprio compagno) solo 10 euro.

Sarà possibile aderire alla promozione di S.Valentino dalle ore 00.05 del 12 febbraio fino alle 23.55 del 13 febbraio prenotando un biglietto intero (20€) per lo spettacolo Ciao Amore Ciao, Tenco e Dalida tra musica e amore. Ad Azzate.

Tra tutte le coppie che parteciperanno all’iniziativa, ne saranno estratte 3 che vinceranno il CD con le canzoni dello spettacolo!