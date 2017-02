Tenta di far saltare l’appartamento col gas, arrestato 38enne

gallarate generico

Voleva farla finita e portarsi dietro anche un po’ di condomini del suo palazzo facendo esplodere il suo appartamento ma l’intervento tempestivo dei Carabinieri, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco ha evitato una vera e propria strage di innocenti in un condominio di viale Trentino.

Nel corso della nottata i Carabinieri di Busto Arsizio hanno tratto in arresto per reati i reati di tentata strage e “crollo di costruzioni o altri disastri” il cittadino marocchino, 38enne, già tratto in arresto lo scorso 17 febbraio per resistenza e violenza a pubblico ufficiale (evento durante il quale i carabinieri erano stati costretti ad utilizzare lo spray in dotazione per neutralizzare l’uomo che li stava per colpire con un grosso coltello da cucina). L’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. Lo stesso personaggio era stato denunciato per gli stessi reati anche dalla Polizia di Busto, alcuni giorni prima.

Il nordafricano, questa volta, ha rischiato di commettere una strage; dopo aver preavvisato telefonicamente il numero unico dell’emergenza “112”, ha azionato gli erogatori del gas metano che alimentano la cucina (quelli vecchio modello, senza alcuna sicura), all’interno del proprio appartamento, minacciando di far esplodere l’intero stabile.

Le successive immediate operazioni di soccorso effettuate dai carabinieri e dai vigili del fuoco hanno permesso di interrompere la fornitura di gas all’intero stabile e, successivamente, attraverso la rottura delle finestre del medesimo appartamento, di evitare la saturazione dell’ambiente ed il verificarsi dell’esplosione. Sembra infatti che, in relazione al tempo trascorso ed alle dimensioni dei locali, sarebbero bastati ancora pochi minuti di fuoriuscita di gas per determinare l’eplosione. Il cittadino nordafricano è stato successivamente immobilizzato grazie all’efficace intervento dei Carabinieri.

Lo stabile condominiale, per la sola durata dell’intervento dei soccorsi del personale dell’Arma e dei vigili del fuoco, era stato temporaneamente evacuato a scopo precauzionale. Nessuno è rimasto ferito e il 38enne è stato arrestato in attesa della convalida da parte del sostituto procuratore di turno Francesca Gentilini.