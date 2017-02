Tenta il suicidio col marito in casa, la salvano i carabinieri

Immagini di carabinieri

Ha tentato il suicidio nella camera da letto, mentre il marito era in salotto davanti alla tv ignaro, ma a salvarla ci hanno pensato i carabinieri con cui era in contatto telefonico. L’operatore della centrale operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Legnano, alle 22 circa di ieri , giovedì, ha ricevuto una telefonata di una donna 51enne, transitata dal Numero unico dell’emergenza 112, che, disperata, riferiva di volersi togliere la vita.

Mentre parlava con il Carabiniere quest’ultimo percepiva dei rumori che lo inducevano a pensare che stesse già ponendo in atto il gesto insano. Tenendola costantemente al telefono per poco più di 16 minuti, cercando di farla desistere, è riuscito a farsi raccontare prima il comune di residenza, Nerviano e poi l’indirizzo. Così ha inviato sul posto una pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Legnano e ha avvisato il 118.

All’arrivo della pattuglia presso l’abitazione, ai Carabinieri ha aperto il marito della donna, del tutto all’oscuro di quanto stesse accadendo in a sua moglie nella stanza a fianco. Subito i carabinieri sono entrati nella camera da letto dove la donna si trovava distesa con un sacchetto di cellophane i in testa che la soffocava, ed un rasoio in mano, con il quale si era lacerata i polsi.

Dopo averle tolto il sacchetto e il rasoio, le sono stati prestati i primi soccorsi in attesa dell’autoambulanza che l’ha trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Legnano dove è stata ricoverata, non in pericolo di vita.