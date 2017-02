TeoFilosofarti, sette eventi per meditare e confrontarsi sull’amore

Filosofarti 2017

All’interno del programma di Filosofarti 2017, TeoFilosofarti -Bell’amore è un ciclo di incontri per ascoltare, meditare, discutere, confrontarsi su un tema che interessa tutti: l’amore.

È un viaggio a 7 tappe per esplorare l’amore attraverso aspetti diversi, senza pretese di esaustività. Affronteremo il viaggio con gli “attrezzi” della teologia e della filosofia ma anche con quelli della scrittura, della narrazione, dell’arte, della musica, della politica.

La nostra esistenza, in tutta la sua complessità, chiede una continua ricerca di assetti di vicinanza e solidarietà. In un contesto sociale in cui le relazioni sembrano scomporsi, desideriamo ricercare e valorizzare la gratuità, la fiducia, il rispetto delle differenze, la responsabilità, consapevoli che ogni via di amore e di pace richiede un lavoro paziente su se stessi e sulle proprie relazioni, un lavoro artigianale. Come cristiani ci sentiamo interrogati e incamminati in questo percorso che assume i connotati della ricerca di vie di comprensione-annuncio del messaggio evangelico nell’oggi del mondo, della storia e delle culture.

Il percorso si è aperto già sabato 18 febbraio con la conversazione su “Fraternità” e con la lezione magistrale di Andrea Grillo su “D’amore e molto altro”. Lunedì 20 febbraio Rita Giaretta e Blessing Okoedion a confronto (nella cappella dell’ospedale di Gallarate, via Bonomi) sul “coraggio della libertà”. Martedì 21 febbraio si prosegue al Melo con il concerto delle Babylonisg (frammenti politfonici di un discorso amoroso), mentre sempre il Melo ospiterà sabato 25 la conversazione di Silvana Bandini con Natalia Cangi. Nella settimana successiva, giovedì 2 marzo Lidia Maggi e Stefano Cucchetti si confrontano (non a Gallarate, ma a Varese, convento dei cappuccini di viale Borri) su “Teologia dell’amore in prospettiva ecumenica”, mentre venerdì 3 marzo chiuderà il viaggio di Teofilosofarti la lectio magistralis con Aristide Fumagalli sulla Amoris Laetitia, nell’aula magna dell’Istituto Sacro Cuore.

“Affidarsi all’altro è qualcosa di artigianale, la pace è artigianale” (Evangelii gaudium 244)

A cura di Cattedra e Cortile

in collaborazione con Decanato di Gallarate, Cappellania dell’Ospedale di Gallarate, MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) della Diocesi di Milano e MEIC Varese, Casa Rut Caserta, AC Zona di Varese, ACLI Provinciali di Varese, Frati Cappuccini di Varese, Istituto Sacro Cuore di Gallarate

Info: cattedra.cortile@gmail.com

www.filosofarti.it