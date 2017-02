Tetto in fiamme in una casa di via Piave

tetto in fiamme a Buguggiate

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di domenica 26 febbraio a Buguggiate, in una casa di via Piave. Non si segnalano feriti.

Le fiamme hanno coinvolto il tetto di un’abitazione a due piani, all’altezza del sottopasso della SP1. L’incendio si è espanso con rapidità, bruciando il legno del solaio dell’abitazione e causando una densa colonna di fumo nero.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con un’autoscala e un’autobotte che hanno spento l’incendio con il supporto degli operatori della Protezione Civile. Qualche disagio è stato riscontrato sulla viabilità: per permettere ai soccorritori di operare la Polizia Locale ha istituito un senso unico alternato