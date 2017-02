The First Family: la storia dei Kennedy per immagini

pittori, quadri, dipinti, sculture

E’ in corso fino al 24 febbraio, la mostra che la galleria PhotoGraphicaFineArt di Lugano dedica ad una serie di stampe fotografiche su un tema molto particolare: la permanenza alla Casa Bianca della famiglia del celeberrimo Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy (1961-63). Il titolo della mostra è eloquente: “The First Family”.

L’esposizione presenta anche a scatti relativi agli anni immediatamente precedenti il ’61, con immagini anteriori alla campagna elettorale presidenziale della fine del ’60, nonché a momenti riguardanti le elezioni a senatore del Massachusetts di John, con una giovane Jacqueline in forma smagliante. Anche per questa ragione, probabilmente, il bouquet dei fotografi coinvolti comprende più nomi: Eve Arnold, Cornell Capa, George Dumont, e Roger Malloch, ma su tutti spicca poi la figura di Mark Shaw, al quale, agevolato dalla sua posizione personale, spetta il primato degli scatti più belli.

Shaw (1921-1969), è stato un importante fotografo americano, che si è dedicato in particolare alla moda ed alla pubblicità a partire dalla sua collaborazione con la rivista “Life”, iniziata nel 1953. Questo gli ha consentito, oltre ad avere l’onore dello scatto per molte copertine, di diventare un punto di riferimento per la fotografia di ritratto delle celebrità degli anni Cinquanta. Alcuni nomi da lui fotografati, solo a titolo di esempio, possono essere citati: Pablo Picasso, Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor e Grace Kelly.

La sua figura è però legata a doppio filo con i Kennedy, essendo diventato fotografo di famiglia e poi loro amico fidato, ben prima della vittoria di JFK alle elezioni presidenziali.

Le sue fotografie sono, a tratti, meravigliose, ma è innegabile che sia stato il legame con la First Family a dargli un posto d’onore nella Storia, prima ancora che nella storia della fotografia.

Splendidi, in mostra, soprattutto i momenti di intimità e spensieratezza, immortalati da Shaw, che hanno per soggetto il rapporto di Jackie con i figli: ad esempio “Jackie e John John sulla spiaggia”; oppure gi scatti in una qualche misura profetici, come nella foto che ritrae nel 1959 la allora non ancora First Lady lungo uno splendido fiume, ai margini del bosco.

E poi ancora “Kennedy’s babies” (1960) e “Ritorno da Boston“, dove la moglie attende il marito direttamente sulla pista dell’aeroporto (1962).

Da sengnalare anche, sebbene fuori mostra e fuori tema, ma nell’ambito della collezione permanente della galleria, i lavori della fotografa forlivese Silvia Camporesi (1973), in particolare gli scatti realizzati in occasione del suo viaggio in Armenia, sulle tracce dello scrittore russo Osip. Un lavoro sul sacro e sul silenzio che, probabilmente in modo del tutto accidentale, ricorda gli scatti del maestro Elio Ciol, proposti qualche tempo fa al Museo delle Culture di Lugano.

PhotographicaFineArt Gallery

Via Cantonale 9

Lugano (Svizzera italiana)

www.photographicafineart.com

Orari:

Dal mercoledì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Sabato su appuntamento.