Ad un anno dal suo debutto, torna in pista lo Skialp Team Vibram, il gruppo di atleti in bandiera Vibram che il prossimo 8 marzo sarà impegnato nella Pierra Menta 2017, giunta alla sua 32esima edizione.

Un team che si rinnova nei suoi componenti, con nuove entrate di altissimo livello, pronte a portare sempre più in alto l’ottagono giallo, segno distintivo dell’azienda famosa in tutto il mondo per le sue suole in gomma dalle alte prestazioni.

Tra le new entry del team, Katia Tomatis, cuneese classe 1981, ex impiegata di banca con una passione sfrenata per la montagna. Katia, già atleta della Nazionale italiana, è un nome importante nel panorama dello scialpinismo mondiale, avendo collezionato nella sua carriera importanti vittorie e podi in gare internazionali. Katia parteciperà alla Pierra Menta nel team Vibram, in coppia con Axelle Mollaret, giovane francese tra le più forti al mondo, che gareggerà con gli scarponi La Sportiva Stratos Hi Cube dotati di suola Vibram con tecnologia Litebase, un concentrato di grip e leggerezza.

La seconda nuova entrata nello Skialp Team Vibram è Sam Equy, giovane francese del ‘96, atleta della Nazionale francese “Espoir” che ha all’attivo importanti trofei guadagnati negli ultimi anni, tra i quali due vittorie nella Pierra Menta 2015 e 2016 nella categoria Junior. Sam gareggerà quest’anno in coppia con Stefano Stradelli, che avrà ai piedi Scarpa Alien 3.0 dotati di suola Vibram.

La terza e ultima coppia è rappresentata da Javier Dominguez e Arkaitz Irureta. Javi, veterano del team Vibram, è conosciuto nel mondo del trail running per gli ottimi piazzamenti collezionati nel 2016, tra cui un epico quinto posto all’UTMB. Si mette alla prova nello scialpinismo con obiettivi ambiziosi.

Punto di riferimento e guida dello Skialp Team Vibram, sarà da quest’anno Ronan Moalic, il chirurgo della squadra. Ronan ha partecipato a diverse edizioni della celebre competizione, confermando la sua conoscenza approfondita del percorso e della disciplina. Con i suoi consigli e indicazioni, sarà un validissimo supporto agli atleti impegnati in gara.

Jerome Bernard, Marketing & Communication Director Divisione Soles Vibram e Team Manager afferma “Inutile nasconderlo, con questi atleti possiamo ottenere grandi soddisfazioni alla Pierra Menta e nelle prossime gare in calendario”.

Tutti gli atleti dello Skialp Team Vibram gareggeranno nelle competizioni 2017 con lo scarpone Alien 3.0 di Scarpa dotato di suola Vibram, già dimostratosi importante supporto per le gare delle scorso anno. A completare l’equipaggiamento, attrezzatura Camp e occhiali Julbo.