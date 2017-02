Torna la festa di sant’Imerio: tra olio, pellegrini e processioni

La festa dell'olio a Sant'Imerio a Varese (inserita in galleria)

Sta per tornare a Varese la festa di Sant’Imerio, che da qualche anno è ormai diventata la festa dell’olio varesino, ma anche dei pellegrini: Il clou sarà nel secondo weekend di febbraio.

Galleria fotografica Dio Padre mostra il suo volto nella chiesa di Sant'Imerio restaurata 4 di 10

Una festa che si sta cominciando a distinguere anche per le storiche processioni: in particolare, sabato 11 alle 15.30 verrà riproposta per la terza volta la rievocazione storica di una processione inaugurata nel febbraio 1417, in partenza dalla basilica di S. Vittore (alle 15.15) verso la hiesetta di Sant’Imerio

Alle 16.30 nella chiesa di S. Imerio la processione verrà spiegata e collocata storicamente, nell’incontro “Illustrazione di documenti di archivio relativi alla tradizionale processione di sant’Imerio”: relatore sarà il professor Renzo Talamona. Seguirà la benedizione delle reliquie di S. Imerio, presieduta da monsignor Luigi Panighetti e la messa, alle 18.30. Infine, alle 21, alla chiesa di san Michele a Bosto, concerto del Coro degli Alpini.

Il clou dei festeggiamenti sarà come sempre però di domenica, 12 Febbraio: alle 9.25 si terrà una prima benedizione, semplice, dell’olio di S. Imerio subito prima la messa delle 9:30 nella chiesa parrocchiale, che sarà animata con musiche d’organo e violino.

Alle 11.15, benedizione solenne dell’olio di S. Imerio sul sagrato della chiesetta a lui dedicata. Poi processione verso la chiesa parrocchiale, accensione del “globo” e messa solenne nella chiesa parrocchiale, concelebrata da Monsignor Giudici e don Mario Papa.

Alle 13.00 Pranzo di Sant’Imerio in oratorio (per chi vuole partecipare, è necessario prenotarsi) e alle 16 presso la sala parrocchiale monsignor Luigi Panighetti terrà il momento formativo del mese, dal titolo “L’ispirazione formativa di un vera festa” Alle 17.30 vespri solenni, e alle 18 messa nella chiesa di Sant’Imerio e chiusura della festa.

Per tutta la settimana sarà possibile visitare la chiesa di sant’Imerio e accendere “La candela del pellegrino”, inoltre le messe delle 8,30 saranno celebrate nella chiesa di Sant’Imerio.

Dal 6 al 12 febbraio presso i ristoranti “La Vecchia Varese” in via Ravasi e “Les Clips” in via sant’Imerio sarà proposto il “pranzo del pellegrino” a prezzo modico.