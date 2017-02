Tornano le lezioni di viabilità nelle scuole

La Polizia Locale e il sindaco Emanuele Antonelli hanno consegnato gli attestati ai bambini delle scuole materne Soglian e Bianca Garavaglia nel parco di via Canton Santo

Nell’ambito del percorso formativo di Educazione Stradale nelle scuole cittadine, promosso dall’Assessorato alla Sicurezza e organizzato dalla Responsabile dell’Ufficio Formazione e Comunicazione con la supervisione del Comandante Claudio Vegetti, hanno preso il via oggi, lunedì 6 febbraio, di comune accordo con i dirigenti scolastici dei sette Istituti Comprensivi cittadini, i progetti ”Noi rispettiamo le regole” per le scuole dell’Infanzia e per le scuole Primarie e “Scuola Sicura 2017” per le scuole Secondarie di primo grado.

I due progetti consistono in una serie di incontri teorici che si svolgeranno nelle scuole e di incontri pratici sul territorio, quali le uscite nel quartiere, in bus e nel parco Viabilandia di via Canton Santo. Tutti gli incontri verranno svolti da un team di agenti sulla base di un preciso programma approvato dai docenti; ciò, non a caso, ma a completamento di un percorso educativo iniziato in classe dagli insegnanti. Ed è in un contesto di educazione alla legalità e alla sicurezza che la Polizia Locale vuole essere vicina ai giovani, soddisfare i loro bisogni, accompagnarli ad acquisire un comportamento improntato alla sicurezza stradale ed alla correttezza. Gli agenti avranno l’obiettivo di implementare la pura conoscenza teorica con i concetti di “legalità” e di “regola” quali fondamenti del vivere civile e di insegnare ai ragazzi a rapportarsi con il contesto urbano, così da garantire loro una maggiore sicurezza nell’approccio con l’ambiente stradale.

Pochi Comandi di Polizia Locale possono vantare attenzione e sensibilità simili verso la tematica dell’educazione alla sicurezza stradale. Lo dimostra il numero delle adesioni: per l’anno scolastico 2016/2017 sono ben 40 le scuole che hanno richiesto di partecipare alle attività!