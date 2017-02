Tornano vandalismi e degrado alla stazione centrale

Abbiamo fatto un giro alla stazione Nord e a quella delle Ferrovie dello Stato per sentire l'umore di chi le frequenta in vista delle amministrative

Qualche giorno fa ha fatto scalpore il senza tetto tedesco che pranzava bellamente per terra con la bandiera italiana, sottratta all’edicola, come tovaglia. Oggi, domenica, qualcuno ha avuto la brillante idea di prendere a pugni il distributore di sigarette facendo scattare l’allarme all’interno dell’edicola che utilizza un sistema a fumogeni con conseguente allarme incendio.

Alla stazione delle Ferrovie dello Stato sono arrivati i carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco ma dell’incendio, naturalemente, nessuna traccia. L’edicolante della stazione Ivan Forestieri (nella foto) si giustifica: «Mi dispiace aver fatto correre qui i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine – racconta – ma purtroppo gli episodi di vandalismo e i furti in questa stazione non sono mai mancati e mi sono trovato costretto a fare lavori importanti per la sicurezza della mia attività».

Forestieri, infatti, da anni lavora alla stazione di piazza dei Volontari della Libertà e in tutto questo tempo non ha mai smesso di sollevare i problemi che ci sono in questo importante luogo della città a partire dal degrado, dalla mancanza di illuminazione, dai bagni e in molte altre occasioni.

Eppure di recente qualche intervento è stato fatto. Ad esempio è stata ridipinta la facciata esterna del corpo centrale della stazione, sono in corso i lavori per la realizzazione degli ascensori ed è stato creato un dormitorio per i senza tetto che popolano l’area ma, evidentemente, non basta.