Torneo benefico di scopone. Il ricavato ai terremotati

Luoghi, persone del paese

Il Rotaract club Tradate presenta la prima edizione del Torneo benefico di Scopone. Il ricavato sarà destinato al progetto Fenice del Rotary, per la realizzazione di un polo multifunzionale che verrà messo a disposizione dei comuni colpiti dal terremoto in centro Italia.

«L’idea nasce dalla volontà di trascorrere una serata animata da momenti ludici e conviviali, strizzando un occhio al mondo della beneficenza» spiegano i ragazzi del Rotaract club, un’associazione di giovani tra i 18 e i 30 anni che si pone come obiettivo l’aiuto verso il prossimo, il servizio e la promozione della cultura sul territorio nostrano, su quello nazionale e anche internazionale. Il Rotaract è un programma del Rotary International, un’organizzazione mondiale di persone che si dedicano a servizi umanitari, si uniformano ad alti standard etici nell’esercizio delle attività professionali e operano al fine di creare pace e buona volontà nel mondo.

Come partecipare

L’evento sarà ospitato dal Gruppo Alpini di Venegono Superiore, presso la loro sede (Via Pasubio 29bis, Venegono Superiore) e avrà inizio alle ore 19.00 con la registrazione degli iscritti; seguirà alle ore 19.30 l’inizio del torneo. Le iscrizioni prevedono un limite di partecipanti di 64 persone (32 coppie). In caso di esubero, saranno aperti ulteriori posti, fino a capienza massima, ovverosia 80 persone (40 coppie).

La quota di partecipazione è di euro 15,00 e comprende l’iscrizione al torneo, la cena e le bevande di accompagnamento alle pietanze: ci sarà, infatti, un cuoco che preparerà da mangiare per tutti i partecipanti (pizzoccheri, lasagne, pizza fatta in casa, secondi di carne, etc). Sarà inoltre possibile acquistare ulteriori bevande durante la serata presso il bar presente nella struttura ospitante l’evento. Il pagamento avverrà in loco, al momento della registrazione. Coloro i quali volessero presenziare alla cena, senza partecipare al torneo, lo potranno fare versando una quota di euro 10,00.

Le iscrizioni saranno aperte fino a esaurimento posti e dovranno avvenire scrivendo sulla bacheca dell’evento, nella sezione “discussione”, NOME e COGNOME dei membri della coppia e nome della squadra, indicando il numero di coppia (es. se siete i primi a scrivere sulla bacheca, scriverete 1- Caio Rossi e Caio Bianchi + nome squadra; se siete i secondi, 2- Caia Rossi e Caia Bianchi + nome squadra; se siete i terzi, 3- Tizia Rossi e Tizio Bianchi + nome squadra…). Qualora ci fossero persone interessate, ma prive di facebook o che non vogliano usare tale canale, è possibile prenotarsi mandando una mail all’indirizzo rotaract.tradate@gmail.com.

Il progetto

«Negli ultimi mesi la cronaca ci ha reso partecipi delle condizioni sempre più difficoltose in cui versano le popolazioni dell’Italia centrale colpite dal sisma, soprattutto anche a seguito della particolare ondata di freddo che ha colpito il nostro Paese e che ha rallentato gli interventi statali – spiegano -. Sensibilizzati da questa situazione, il Rotaract club Tradate ha pensato di organizzare un torneo di scopone al fine di raccogliere fondi a favore del progetto “Fenice”, un progetto pensato dai Rotary club delle zone colpite dal sisma, finalizzato alla rinascita dei paesi colpiti dalle calamità naturali, attraverso un intervento composto da più parti: creazione di nuovi posti di lavoro giovanili; promozione e potenziamento delle attività agricole; promozione e potenziamento delle attività turistiche». Tutto ciò sarà possibile mediante la realizzazione di un polo multifunzionale che verrà messo a disposizione dei comuni. Si tratta di strutture dotate di tutte le ultime dotazioni tecnologiche a disposizione, al fine di sfruttare al meglio il web, veicolo di potenziale sviluppo dei territori disagiati. Sono previste, inoltre, azioni di marketing territoriale con creazione di marchio collettivo solidale e creazione di e-commerce e consulenza di immagine. Le aziende e start up che vorranno nascere potranno beneficiare di crediti erogati da istituti convenzionati e saranno aiutate da un’attività di tutoraggio per la riorganizzazione delle attività e per il rispetto delle normative.