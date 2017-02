Tour nel cuore dell’UE per il vice sindaco

“A Bruxelles ho trascorso due giornate impegnative ma produttive. Oltre al valore intrinseco delle sessioni, queste visite rappresentano un’opportunità importante atta a favorire un dialogo costruttivo tra amministratori per uno sviluppo territoriale”.

Cosi commenta il vice sindaco di Luino Alessandro Casali reduce dal tour nella capitale belga cuore dell’Unione Europea.

“In due giorni si incontrano diverse personalità con le quali confrontarsi per le nuove sfide che dovremo affrontare. Le soluzioni possono scaturire dalle esperienze diverse che si vivono nei diversi territori. Ho colto l’occasione per far comprendere che la viabilità luinese e territoriale è una tematica di grande rilevanza su cui riflettere: si pensi solo alla distanza di percorrenza che divide Luino da Malpensa. Ci stiamo lavorando”, ha concluso Casali.