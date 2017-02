Tra musica e arte nelle opere di Adele Cossi

pittori, quadri, dipinti, sculture

Inaugura Giovedì 9 febbraio 2017, alle 18.30, la BIM Banca Intermobiliare di Milano la mostra personale “Musicalità cromatiche”, dell’artista luinese Adele Cossi, celebre cantante lirica e noto volto televisivo che ora svela un talento nuovo, confermandosi un’artista complessa e versatile.

L’esposizione milanese presenterà al pubblico una selezione della ricerca a cui l’autrice si è dedicata negli ultimi anni, incentrata sulla rappresentazione della figura umana e, in particolare, del ritratto; in queste opere trasferisce tutta la sua esperienza nella caratterizzazione del personaggio, la sua capacità di farne emergere la personalità attraverso i dettagli, il suo gusto per il racconto e l’indagine psicologica.

Prende a soggetto immagini iconiche, immediatamente riconoscibili: volti di uomini e donne protagonisti dei mondi dell’arte, del cinema, dello spettacolo, oppure capolavori del rinascimento italiano che ama reinterpretare liberamente, alla luce della sua sensibilità personale e necessariamente contemporanea, gettando un ponte tra il passato e il futuro. Affrontare e rielaborare in maniera originale spunti visivi così noti è indubbiamente una sfida ambiziosa ma non è la verosimiglianza il fine ultimo della sua arte; il soggetto è il punto di partenza per un viaggio alla scoperta delle mille sfumature dei sentimenti e degli stati d’animo che la pittura è in grado di raffigurare. I volti, i corpi, sono solo forma: un pretesto per parlare dell’essere umano in quanto tale. Al centro della sua poetica sono l’irresistibile forza attrattiva della figura e il potere dello sguardo. L’arte è, prima di tutto, un’esperienza spirituale ed emotiva, capace di racchiudere quel dinamismo di sensazioni che nasce dal rapporto simultaneo di visione, comprensione ed emozione.

Donna intensa ed artista appassionata, dimostra di aver maturato uno sguardo sulla realtà particolarmente profondo, a tratti disincantato e a tratti delicato e quasi amorevole. Impossibile non provare un’istintiva empatia verso i suoi dipinti, tutto sembra richiamare con forza la nostra attenzione e la nostra partecipazione: la materia densa e corposa delle pennellate ad olio, le tonalità vivaci e brillanti, il contrasto cromatico tra colori complementari, le tinte così innaturali eppure capaci di rendere l’idea di un attimo fuggente colto nella sua immediatezza e nella sua irripetibilità. I rosa, i gialli, i verdi, gli azzurri e i rossi si incontrano in soluzioni espressive inedite, quasi sorprendenti; non degradano l’uno nell’altro ma rimangono lì, si danno per se stessi, con sicurezza, lasciando che sia lo spettatore a ricostruire la composizione nel suo insieme, a riconoscere il dinamismo della scena nel suo procedere temporale, ad immaginare il movimento della mano dell’artista che ha tracciato sulla tela pennellate ora più lente, corpose e meditate, ora più rapide ed istintive.

In queste tele il colore è tutto, materia e sostanza, energia e significato. Attrae e conduce, racconta e seduce. Il disegno è assente, solo un accenno, in nero, traspare oltre le stratificazioni ad indicare le fasi iniziali del lavoro. Persino le ombre sono colorate e non necessariamente in tinte cupe, originate da luci radenti fortemente accentuate che definiscono i volumi. Dettagli che farebbero pensare ad una situazione irreale ed ad un manierismo stilistico orientato all’astrazione eppure dinnanzi a loro si prova la sensazione di essere al cospetto di una realtà rivelata, presente e indiscutibilmente “viva”, solare e luminosa. Un altrove misterioso e affascinante, nato dal dialogo serrato tra il tempo e lo spazio, tra la fugacità di un’atmosfera e la concretezza di un dipinto, animato dalle note di un’armonia compositiva raffinata ed appassionata seguendo la quale è un piacere perdersi per poi, forse, ritrovarsi.

“Musicalità cromatiche” – Mostra personale dell’artista Adele Cossi

INAUGURAZIONE: GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 2017, alle 18.30

Presentazione a cura di Emanuela Rindi

Presso la filiale di BIM Banca Intermobiliare

in Via Meravigli, 4 – MILANO

L’esposizione proseguirà fino al 28 febbraio 2017

dal lunedì al venerdì: 8.30-13.30 | 14.30-17.30