Tradate, Lonate e Venegono: furti e reati in calo del 20%

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Diminuiscono furti e reati nel tradatese, in media del 20 per cento negli ultimi tre anni. Sono i dati che hanno presentato nelle ultime ore i sindaci di Tradate (Laura Cavalotti), di Lonate Ceppino (Massimo Colombo) e Venegono Inferiore (Mattia Premazzi). All’incontro, avvenuto dopo un vertice con il Prefetto di Varese, erano presenti anche il comandante della Polizia Locale, Claudio Zuanon, che coordina l’intervento nel territorio dei tre comuni, e il comandante della Tenenza dei Carabinieri, il luogotenente Sebastiano Dejannello.

Dai numeri presentati è emerso un dato generale riferito alla diminuzione dei reati che derivano dalle denunce dai cittadini o dalle operazioni delle forze dell’ordine. Questi i numeri presentati in sintesi e riferiti all’ultimo triennio: meno 16% delitti, meno 20% dei furti. Unico aumento, anche se consistente, è riferito alle frodi informatiche, cresciute del 40 per cento. Dato che è dovuto anche alla veloce evoluzione tecnologica in atto negli ultimi anni.

I commenti dei sindaci

«Reati gravi non sono stati registrati – ha commentato la Cavalotti -. C’è una percezione diversa del cittadino rispetto a quello che realmente sul territorio, proprio dovuto a una comunicazione diretta amplificata dalla tecnologia. Ma i dati parlano chiaro, negli ultimi anni reati e furti sono diminuiti, grazie anche all’accordo sulla sicurezza fatto coi comuni di Venegono Inferiore e Lonate Ceppino. La collaborazione tra sindaci e gruppi sul territorio è costante e ha portato a ottimi risultati».

Sulla stessa linea anche Premazzi: «Tra amministrazioni stiamo dialogando anche per migliorare ulteriormente questi dati. Il mio giudizio su quanto fatto fino a oggi è fortemente positivo, anche grazie al rapporto con tenenza dei carabinieri». Il sindaco Colombo ha commentato che «Da una parte essere presenti vuol dire tantissimo. Si deve denunciare e segnalare a polizia locale e carabinieri, senza aver alcuna paura, anche se si ha solo un dubbio, la collaborazione dei cittadini è fondamentale».

La Polizia Locale

Tutti e tre i sindaci hanno sottolineato che la vigilanza della Polizia Locale è comunque aperta tutti i giorni, dal mattino alle 19 circa.

Questi i riferimenti dei tre paesi:

- Tradate: 0331-826842

- Lonate Ceppino: 349-3396300

- Venegono Inferiore: 0331856032

Le telecamere sul territorio

Il Comune di Tradate ha avviato un procedimento per l’ammodernamento delle telecamere presenti sul territorio: «Le telecamere saranno interamente sistemate: sono oggetto di una richiesta di contributo regionale che finora non abbiamo mai ottenuto. È stato predisposto un progetto per la sostituzione di tutta la dotazione e la posa delle telecamere in zona industriale. Abbiamo richiesto contributo alla regione, ma se non dovesse arrivare, si farà lo stesso. Inoltre, abbiamo chiesto che le telecamere possano essere visibili anche ai carabinieri, ed entro sei mesi saranno inseriti dei “varchi” all’ingresso della città, per il riconoscimento, ad esempio, delle auto rubate». Questo sistema è già attivo da tempo anche nel territorio di Lonate Ceppino.